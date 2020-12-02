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! resmen emri verdi: aşılamaları haftaya başlıyor!

haberi… konusunda dünyada peş peşe açıklamalar geliyor. Pfizer/BioNTech aşısı 'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı. Son olarak, Devlet Başkanı ’in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması yönünde emir verdiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 16:47 Son Güncelleme: 2.12.2020 17:02 ABONE OL
SON DAKİKA! Putin resmen emri verdi: Koronavirüs aşılamaları haftaya başlıyor!

Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

Koronavirüs salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor.

Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı.

PUTİN EMRİ VERDİ: AŞILAMA BAŞLIYOR

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

Son dakika haberi: Dünyanın beklediği aşı kararı açıklandı! Pfizer/BioNTech aşısı onaylandı kısa süre...
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SON DAKİKA! Putin resmen emri verdi: Koronavirüs aşılamaları haftaya başlıyor!
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