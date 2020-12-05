ABD'nin eski başkanları Obama, Bush ve Bill Clinton'dan ortak korona kararı!

FAUCI'YE GÜVENLERİ TAM

Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.

Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını ya da kaydedeceğini söyledi.