Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'nin eski başkanları Obama, Bush ve Bill Clinton'dan ortak korona kararı!

'nin eski başkanları Obama, Bush ve 'dan ortak korona kararı!

'nin eski başkanları, kamera karşısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı. 3 eski başkanın kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:49 Son Güncelleme: 6.12.2020 01:00 ABONE OL
ABD'nin eski başkanları Obama, Bush ve Bill Clinton'dan ortak korona kararı!

CNN'deki habere göre, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Kovid-19'a karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını belirtti.

AŞININ GÜVENİLİR OLDUĞUNU KANITLAYACAKLAR

Obama, Bush ve Clinton'ın kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.

FAUCI'YE GÜVENLERİ TAM

Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.

Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını ya da kaydedeceğini söyledi.

Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, Fauci ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ile temasa geçtiklerini kaydederek, Bush'un kameralar önünde aşıyı olabileceğini belirtti.

Clinton'ın basın sekreteri Angel Urena de eski Başkan'ın halkı teşvik etmek için kamuoyu önünde aşı olmayı istediğini ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj! Hedefimize adım adım ilerliyoruz

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin eski başkanları Obama, Bush ve Bill Clinton'dan ortak korona kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA