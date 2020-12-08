Son dakika haberi | Yüzyıl sonra Hendek ateşi hortladı: 5 gün boyunca aralıksız devam eden yüksek ateş...

HENDEK ATEŞİ VAKALARI SON YILLARDA ARTTI

Bununla birlikte, Manitoba Üniversitesi'nden Doktor Carl Broodman, hendek ateşinin düzenli olarak yıkanamayan evsizlerde ve mültecilerde son yıllarda sıklıkla görüldüğünü, ancak doktorların hastalığı teşhis edemediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumdaki aşırı yoksul insanların çoğu, tedavisi oldukça kolay olsa bile hastalıkları teşhis edilmediği için hayatını kaybediyor. Son zamanlarda artan hendek ateşi vakaları, bize savunmasız insanlarda düzenli sağlık kontrolünün önemini gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın amansız koşullarında ortaya çıkan hastalık, mülteci kamplarını ele geçiriyor ve endüstrileşmiş modern toplumları hala tehdit etmeye devam ediyor. Bu durum bize toplumun ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor."

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