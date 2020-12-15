Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonunun etkileri ne olacak? Bilim insanları en çok saldırıya uğrayan kısmı açıkladı

Son dakika bilgisine göre corona virüsün daha önce binlerce kere mutasyona uğradığı ifade edildi. Yeni corona virüs mutasyonunun etkilerini açıklayan bilim insanları dikkat çekici gelişmeleri duyurdu. Mutasyonun en çok proteini etkilediği, vücuda yapışmak için kullanılan ve bağışıklık sistemi tarafından en sık saldırıya uğrayan kısım olduğu duyuruldu. Son dakika haberine göre yeni mutasyonu etkileri arasında dikkat çekici noktalar da var...
Koronavirüse karşı tüm mücadelere rağmen ortaya çıkan mutasyon haberleri, tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Sürekli değişim gösteren virüsle mücadele etmenin yollarını araştıran bilim insanları, yeni mutasyonun etkilerinin neler olabileceğini ve önlemleri açıkladı. İşte merak edilen o araştırmanın detayları…,
"BİNLERCE KEZ MUTASYON GEÇİRDİ"
Uzmanlar, koronavirüsün tamamen doğal bir biçimde şimdiye kadar binlerce kez mutasyona uğradığını ve bu mutasyonlar sırasında ortaya çıkabilecek arızaların virüsü daha az tehlikeli hale getirebileceğini de belirtti.
Bilim insanları, virüsün davranışını değiştirip değiştirmediklerini görmek ve küresel salgınları takip etmek için yeni türlerin araştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Mutasyona uğramış olan suşun, bağışıklık sistemi tarafından iyi tanınmayan bir şekilde olabileceği ve aşıların o kadar etkili olmayabileceği konusunda bazı endişeler olsa da uzmanlar, bu mutasyonlardan herhangi birinin bulaşma ihtimalini artırıp artırmadığını araştırdıklarını belirtti.
"MUTASYON DİKEN PROTEİNİNİ ETKİLİYOR"
Bilim insanları, mutasyonun ilginç olmasının sebebinin virüsün diken proteini üzerinde gerçekleşmesi olduğunu belirtti. Diken proteini, hastalığa neden olmak için vücuda yapışmak için kullanılan ve bağışıklık sistemi tarafından en çok saldırıya uğrayan kısmı olduğu, bu nedenle bu süreçlerden herhangi birini potansiyel olarak etkileyebileceği tespit edildi.
Nottingham Ünivesitesi'nden Uzman Virolog Profesör Jonathan Bell, Times Radio'ya verdiği röportajda virüsün yaşadığı bu mutasyonun yayılma için avantajlı olup olmadığına dair ellerinde net bir kanıt olmadığını, bazı değişiklikliklerin virüsün davranışlarını etkileyebileceğinden şüphelenilse de gerekli laboratuvar testlerinin yapılmaması nedeniyle net bir bilgi veremeyeceklerini belirtti.
"AŞI VE TEDAVİYİ ETKİLEME İHTİMALİ DÜŞÜK"
Bilim insanları, bu mutasyonun virüsün daha fazla yayılmasına sebep olduğu için veya vakalar daha hızlı arttığı için mutasyonla karşılaşılabildiğini belirtti. Bu nedenle vakaların artışındaki etkisi kesin olarak bilinemeyen bu mutasyon için gerekli önlemlerin alınması için çalışmaların da yapıldığı söylendi.
Uzmanlar, hastalığı daha kötü hale getirmesinin veya aşıların etkisini ortadan kaldırması gibi etkilerin olası olmadığını belirtti.
Gerekli tüm araştırmalar tamamlanmadan virüsün geçirdiği mutasyon hakkında kesin bir bilgiye sahip olunamaması nedeniyle ne kadar bulaşıcı olduğu veya etkilerinin ne olacağı hala kesin değil. Mutasyona rağmen hala maske takmak ve sosyal mesafe noktalarına dikkat etmek ise hala en önemli korunma yöntemleri olarak kabul edildi.