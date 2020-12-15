Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonunun etkileri ne olacak? Bilim insanları en çok saldırıya uğrayan kısmı açıkladı

Koronavirüse karşı tüm mücadelere rağmen ortaya çıkan mutasyon haberleri, tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Sürekli değişim gösteren virüsle mücadele etmenin yollarını araştıran bilim insanları, yeni mutasyonun etkilerinin neler olabileceğini ve önlemleri açıkladı. İşte merak edilen o araştırmanın detayları…,

"BİNLERCE KEZ MUTASYON GEÇİRDİ"

Uzmanlar, koronavirüsün tamamen doğal bir biçimde şimdiye kadar binlerce kez mutasyona uğradığını ve bu mutasyonlar sırasında ortaya çıkabilecek arızaların virüsü daha az tehlikeli hale getirebileceğini de belirtti.