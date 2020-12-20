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Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor: 'de sahte aşılama krizi

Son dakika haberi: ’nin Teksas eyaletindeki Tıp Merkezi, 5 sağlık çalışanına uyguladığı corona virüs aşılama sürecini yayınladığı videoyu izleyen binlerce kişi aşılamanın sahte olduğunu iddia etti. Krize neden olan görüntülerde, şırınga pistonunun aşağıya doğru itilmiş olduğunu fark edildi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:20 Son Güncelleme: 20.12.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor: ABD'de sahte aşılama krizi

ABD'nin Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sağlık çalışanlarına uygulanan aşıya ilişkin yayınlanan video büyük tepki çekti. El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi, (UMC) 5 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapılma anını video klip haline getirerek, TV'lerde yayınladı.

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Videoyu izleyen binlerce kişi, Ricardo Martinez adlı sağlık çalışanına yapılan aşı uygulamasında bir sorun tespit ettiklerini iddia ederek, aşı yapılmadan önce şırınga pistonunun aşağıya doğru itilmiş olduğunu fark ettiklerini söyledi. Aşılamadan sonraki basına açıklamasında Martinez aşı olduğu için onur duyduğunu söyledi.

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Öte yandan UMC, sağlık çalışanlarından birinin aşının tamamını almadığını ve şüpheleri ortadan kaldırmak için ikinci bir aşı yapıldığını belirtti. UMC'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, salı günü aşı yapılan 5 sağlık çalışanından birinin tam doz aşı almadığını iddia eden çok sayıda yorumun ardından, çalışanın tam olarak aşılanmadığına dair şüpheleri ortadan kaldırmak ve aşılama sürecine olan güveni daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor: ABD'de sahte aşılama krizi
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