Son dakika haberi: Fransız basınından Türk SİHA'larına övgü: ABD'nin SİHA'ları ile kıyasladılar: Çarpıcı sonuç...

PKK'NIN GÜÇ KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.