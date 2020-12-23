Son dakika haberi: Fransız basınından Türk SİHA'larına övgü: ABD'nin SİHA'ları ile kıyasladılar: Çarpıcı sonuç...

Son dakika haberi: Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı. Gazetenin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. İşte son dakika haberin detayları...
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI
SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.
Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.
PKK'NIN GÜÇ KAYBETMESİNE NEDEN OLDU
Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün, yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.İngiltere Savunma Bakanı geride kaldıklarını bu sözlerle itiraf etti: TÜRK SİHA'ları düşmana gerçek zorluklar yaşattı