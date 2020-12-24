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Son dakika haberi mutasyonunda korkulan oldu! Dünyanın diğer ucunda...

Son dakika haberi: 'de corona virüsün mutasyona uğradığının tepsit edilmesinin ardından tüm dünya alarma geçti. Almanya'da bilim insanları corona virüsün 17 farklı mutasyona uğradığını ifade ederken İngiltere , İngiltere'de ortaya çıkan ve eskisinden daha bulaşıcı olan mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etmişti. Edinilen son dakika habere göre, mutasyona uğrayan bir ülkede daha görüldü. İşte son dakika haerin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika haberi Corona virüs mutasyonunda korkulan oldu! Dünyanın diğer ucunda...

Son dakika: Singapur Sağlık Bakanlığı, ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün bir kişide görüldüğünü doğruladı. İngiltere'den 6 Aralık'ta Singapur'a gelen kişi karantinaya alındıktan iki gün sonra koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu kişinin temas halinde olduğu kişilerin de karantinaya alındığı belirtilirken, karantina sonunda yapılan yeni testin sonucunun negatife döndüğü bildirildi.

YENİ MUTASYONUN ADI '501.V2"

Diğer yandan, Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Yepyeni bir mutasyon tespit edildiğini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etmişti. Enfekte olmuş kişilerle temasta bulunan karantinaya alındı ve hızlı bir inceleme başlatılmıştı. Almanya'da bilim insanları da virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu kaydetmişti.

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Son dakika haberi Corona virüs mutasyonunda korkulan oldu! Dünyanın diğer ucunda...
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