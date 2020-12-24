Son dakika haberi Corona virüs mutasyonunda korkulan oldu! Dünyanın diğer ucunda...

YENİ MUTASYONUN ADI '501.V2"

Diğer yandan, Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Yepyeni bir mutasyon tespit edildiğini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etmişti. Enfekte olmuş kişilerle temasta bulunan karantinaya alındı ve hızlı bir inceleme başlatılmıştı. Almanya'da bilim insanları da virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu kaydetmişti.

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