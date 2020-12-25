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'da ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldü

'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne 'da da rastlandı. Lübnan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:31 Son Güncelleme: 25.12.2020 14:32 ABONE OL
Lübnan'da ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Lübnan'da da rastlandı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

İNGİLTERE'DEN GELEN TÜM YOLCULARA UYARI

Bakan Hasan, 21 Aralık'tan gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1353, vaka sayısının 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısının 117 bin 311 olduğu bildirilmişti.

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Lübnan'da ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldü
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