Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı geldi. Çavuşoğlu; Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Doğu Akdeniz'de Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.

Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz

ABD'DEN S-400 TEKLİFİ

ABD ile S-400 ile ilgili ortak çalışma grubu kuruldu

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'da kritik açıklama: Türkiye ve Rusya aşı için anlaştı