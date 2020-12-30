Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'dan flaş açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında; "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi. Çavuşoğlu; ayrıca ABD ile S-400 ile ilgili ortak çalışma grubu kurulduğunu ifade etti.