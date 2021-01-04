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"Türk İHA'larına ihtiyacımız var" demişlerdi: 'dan çarpıcı açıklama...

Türk SİHA ve İHA'larına yönelik çarpıcı övgü dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor. , Türk İHA'larına ihtiyaç duydukları açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk İHA’ların etkinliğinin Suriye ve ’da görüldüğünü belirterek, Ukrayna ordusunu modern ve etkin silahlarla donatmak için Türk İHA’lara ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Ukrayna Komutanı Oleksiy Neijpapa'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Neijpapa, Türk insansız hava araçlarının (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirterek, Bayraktar İHA'ların gelişmiş teknik özelliklerini " Bayraktar İHA’ları denizdeki faaliyetlerde denedik. Çok kabiliyetliler" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:37 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:46 ABONE OL
Türk İHA'larına ihtiyacımız var demişlerdi: Ukrayna'dan çarpıcı açıklama...

Bayraktar TB2 - Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) Azerbaycan, Libya ve Suriye'de elde ettiği başarılarla gündemdeki yerini korumayı devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirtti.

SATIN ALMAYI BEKLİYORUZ

Özgür Avrupa Radyosu Ukraynaca servisinin sorularını yanıtlayan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, "2021'de Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Türk Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE ORTAK KORVET ÜRETİMİ

Bayraktar İHA'ların, Karadeniz ve Azak operasyon bölgelerinde kullanılmaya yönelik gelişmiş taktik ve teknik özelliklere sahip olacağını ve uçuş menzilinin artırıldığını belirten Neijpapa, "İHA'ları hem sahil hem de denizdeki faaliyetlerde kullandık. Çok kabiliyetliler" dedi. Ukrayna tersanelerinin NATO standartlarında teknolojiye sahip olmaları gerektiğine de dikkati çeken Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı, inşasına Türkiye'de başlanacak ve Ukrayna'da devam edilecek olan ADA sınıfı korvetler sayesinde bu teknolojilere erişim imkanı sağlayacaklarını kaydetti. Türkiye ile Ukrayna arasında korvet ve İHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Son dakika: Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

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"Türk İHA'larına ihtiyacımız var" demişlerdi: Ukrayna'dan çarpıcı açıklama...
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