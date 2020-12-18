Son dakika: Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

"RUSYA KIRIM'DA NÜKLEER DEPO KURMA HAZIRLIĞINDA"

Rusya'nın Kırım'da nükleer depo kurma hazırlığında olduğunu belirten Ukrayna Savunma Bakanı, "Bu, tüm Avrupa ve medeni dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz bölgesine hakimiyet kurma girişimi Ukrayna, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ekonomisi için büyük tehdit" diye konuştu.

"TÜRKİYE, NATO ÜYELİĞİ HEDEFİMİZ İÇİN KİLİT BİR ORTAK"

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefi doğrultusunda çabalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "Üye ülke olarak Türkiye'yi, Ukrayna'nın bu hedefine ulaşmasına yardımcı olacak kilit bir ortak olarak görüyoruz. Bu nedenle iş birliğimizi her alanda genişletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye ve Ukrayna'nın askeri ve diplomatik liderlerinin bugün Kiev'de Quadriga formatında bir araya geleceklerini belirten Taran, bu iki alanı beraber değerlendirdiklerini söyledi.