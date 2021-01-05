Son dakika haberleri: NASA dehşet veren o uydu görüntülerini yayınladı

Yeni Zelanda'da buzulların küçülmesi, Sahra Çölü'nde kar, Kanada'da eriyen buz ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde seyahatlerin azaltılması gibi değişimler bu görüntüler ile kayda alındı.
YIKICI GERÇEKLİĞİ GÖRÜLÜYOR
Haftalar ila onlarca yıl arayla yapılan öncesi ve sonrası çekimler dahil olmak üzere 500'den fazla görüntüden oluşan koleksiyon, Dünya'daki iklim değişikliğinin yıkıcı gerçekliğini gösteriyor.
Bir dizi fotoğraf, İzlanda'daki Ok Buzulu'nun tamamen eridiğini, Arjantin'i yakan orman yangınlarını ve Pakistan'da ortaya çıkan muson selinin sonuçlarını ortaya koydu.
Arktik deniz buzunun görüntüleri, 1984 ve 2020 arasında donmuş bölgenin 36 yılda ne kadar eridiğini gösterdi.
"ERİME REKOR SEVİYELERDE"
Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi (NSIDC) araştırmacıları, 2020'nin 42 yıllık uydu kayıtları tarihindeki en düşük ikinci Kuzey Kutbu deniz buzu yoğunluğunu tespit ettiklerini belirtti.
Buz yaz aylarında küçülse de aynı zamanda inceldiğini belirten yetkililer, genişliğin ve kalınlığın giderek kaybedildiğini söyledi. NSIDC Direktörü Mark Serreze, Eylül 2020'de rakamlar açıklandığında bunun bir çifte felaket olduğunu sözlerine ekledi.
Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun rekor düzeyde düşük seviyesini 2012'de gösterdiği bilinse de 1970'lerin sonlarından bu yana her on yılda yaklaşık yüzde 12 düzeyinde deniz buzu kaybı yaşanarak uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor.
"KUZEY KUTBU'NDAKİ BUZLAR YOK OLUYOR"
NASA bilim insanı Joey Comiso, bu hızdaki düşüşle devam ederse Kuzey Kutbu'ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olmasının oldukça muhtemel olduğunu belirtti.
Kuzey Kutbu'nda buzlar küçülürken, NASA Aralık 2016'da Sahra Çölü'nün kenarına da nadiren düşen kar yağışı görüntülerini kaybetti.
NASA ayrıca, koronavirüs salgınının başlangıcında 2020'nin başlarındaki Wuhan'daki trafik seviyelerinde çarpıcı bir düşüş olduğunu gösteren görüntüleri de yakaladı.