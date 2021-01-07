Son Dakika Haberi | ABD Başkanı Trump kabul etti! Joe Biden'ın başkanlığı tescillenirken kanlı gece: ABD’de son durum

ABD'den endişe verici son dakika haberleri geliyor. Olaylı ABD Başkanlık seçimleri resmi olarak kabul edildi. Sonuçların Capitol'de onaylanması sırasında yaşanan protesto ve saldırılar 4 kişinin hayatına mal olurken, çok sayıda polis ve protestocu da yaralandı. Demokratlar tarafından gösterilerden sorumlu tutulan Trump, yenilgiyi kabul ederek resmi geçiş sürecinin başlayacağını söyledi. Türkiye'de ise birçok siyasi isim ve kurum, taraflara itidal çağrısında bulunarak demokrasiye saygı gösterilmesi vurgusunu yaptı. Dün yaşanan kaos gününün ardından ABD'de son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Amerika'da yaşanan son durum ve başkentten gelen son dakika haberleri…

SON DAKİKA: ABD'DE NELER YAŞANDI?

Dün öğlen saat 13: 00'ten kısa bir süre sonra Çarşamba günü yüzlerce Trump yanlısı protestocu, Capitol'un çevresi boyunca kurulan bariyerleri aşarak tam teçhizatlı polislerin üzerine yürüdü. ABD ulusal medyasında yer alan haberlere göre bazıları memurlara "hainler" diyerek saldırdı ve aralarında arbede yaşandı.