Video Dünya Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video

Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video

Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video
07.01.2021 | 10:55

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ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alınırken, Temsilciler Meclisi üyeleri, kongrenin toplanması durumunda Trump’ın görevden azlinin gündeme geleceğini ifade etti.

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