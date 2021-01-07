Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alınırken, Temsilciler Meclisi üyeleri, kongrenin toplanması durumunda Trump’ın görevden azlinin gündeme geleceğini ifade etti.