Son dakika: Whatsapp sözleşmesindeki büyük tehlike! Sesiniz ve yüzünüz taklit edilebilir

Teknoloji uzmanından kritik uyarılar şöyle;

"WhatsApp sözleşmesi ile ilgili dökümanları okudum. İçeriğini de okudum. Bugüne kadar WhatsApp bütün verilerimizi alabiliyordu, fakat kullanamıyordu. Bundan sonra kullanmak üzere bir sözleşme imzalatıyor bize. Hani ne olur ama her şeyimize erişiyor. Ama veri olarak düşündüğünüzde sadece yazıları düşünmeyin lütfen gönderdiğimiz bütün fotoğraf, ses kaydı yani en tehlikelisi de bu aslında ses kayıtları. Yani sesli imzanın telekominikasyon şirketleri sesli imzalarınızla işlem yapmaya başladı. Siz gruplarda birbirinize sesli mesaj yolluyorsunuz ve bu sesli mesajların taklit edilme oranları yüzde 97. Ses oranı arttıkça eldeki beri arttıkça örneklemin doğruluğu daha da artıyor. Yani sen sürekli konuştuğun için mesaj olarak veya mesaj attığın için. Senin sesinin aynısının üretilmesi yüzde 100'e yaklaşıyor.

TÜRKİYE YASAKLAYABİLİR

Elindeki fotoğraf ve videoların gönderilmesi video 4. sırada geliyor ama ses ve fotoğraf ilk sırada geliyor veri işlenmesi konusunda. Banka dekontlarınızı notlarınızı atıyorsunuz. Şuan pek birşey ifade etmeyebilir ama bu Türkiye çapınca bakıldığında büyük bir olay haline gelecek muhtemelen. Devlet yasaklayacaktır diye düşünüyorum.

BATI'DA ÇİFTE STANDART!

Çünkü WhatsApp bu kanunu sözleşmeyi çıkaracağım dedi ama AB ülkelerini bu kapsamın dışında tuttu. Çünkü AB yasaları buna engel oluyor.

AB vatandaşlarının verisini alamazken biz gibi gelişmekte olan ülkelerin verilerini Facebook ile birleştireceğini söylüyor.

Benim Facebook hesabım yok diye düşünmeyin Facebook'u şirket olarak düşünün Instagram, WhatsApp ve Facebook bilgilerinizi birleştirdiğinde bilgi doğrulaması yapıldığında sizin adınıza yapılabilecek şeyleri baskı unsuru olabilecek şeyleri tahmin bile edemezsiniz. Dolayısıyla biz de şahsım adına bu sözleşmeyi onaylamayı düşünmüyorum. Ya Telegram'a geçeriz ya da kendi uygulamamız üzerinden geçeriz ama bu sözleşmeyi kabul etmemeyi yakınlarınıza telkin etmenizi tavsiye ederim.