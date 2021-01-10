WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal edildi iddiası gündeme bomba gibi düştü! 2021 WhatsApp sözleşmesi maddeleri ve alternatif uygulamalar listesi

Son dakika haberleri... WhatsApp, aldığı skandal gizlilik sözleşmesi kararı ile son günlerde oldukça konuşuluyor. Popüler uygulama, AB dışındaki ülkelerde 8 Şubat itibarı ile yürürlüğe koyacağı güncellemede, kullanıcı verilerinin ticari olarak pazarlanmasının önünü açıyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesi, kullanıcılara iletildi. Sözleşmede, kullanıcıların WhatsApp sözleşmesini kabul etmemeleri durumunda 8 Şubat sonrasında uygulamayı kullanamayacağı da bildirildi. Bu gelişme, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılandı ve WhatsApp'a alternatif uygulamalar büyük rağbet gördü.

Telegram hakkında tüm bilgiler: Telegram nedir, kimin ve güvenli mi? Telegram nereden indirilir, nasıl kullanılır ve ücretli mi?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

Milyonlarca kullanıcısını şimdiden kaybeden ve daha fazlasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan WhatsApp ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, WhatsApp sözleşmesi iptal edildi. Buna karşın, iddiayı doğrulayan bir açıklama ise henüz yapılmadı.

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal mesajlaşma uygulaması nedir, güvenli mi ve ücretli mi?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR VE MADDELERİ NELER? İŞTE ALTERNATİF UYGULAMALAR

Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri neler ve iptal etme seçeneği var mı? WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler?

İşte, WhatsApp sözleşmesi maddeleri ve alternatif uygulamalar;