Pelosi, 24 saat süre verileceğini açıklamıştı: Trump görevden azledilebilir mi?

SENATO AŞAMASI İÇİN 100 GÜN BEKLENEBİLİR

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilse de başkanın azli için Senato'nun da incelemesi ve onayı gerekiyor.

Aralık 2019'da Temsilciler Meclisi Trump'ın azline karar vermiş ancak ardından Senato Trump'ın suçsuz olduğuna karar vermişti.

Senato'da azil için üçte iki oy gerekiyor. Yani Senato'daki sayısı 50 olan Demokratların oyları yeterli değil; en az 17 Cumhuriyetçi senatörün de desteği aranacak. Bugüne kadar sadece iki Cumhuriyetçi senatör, Alaska'dan Lisa Murkowski ve Nebraska'dan Ben Sasse, buna destek olabileceğinin sinyalini verdi.

Ancak tüm bu sürecin 19 Ocak'a kadar tamamlanması beklenmiyor. Bu durumda görevi Biden devraldıktan sonra azil süreci işleyebilir ancak bunun sadece sembolik önemi olur.

Bu durumda Biden'ın ilk haftalarında seçeceği bakanları ya da Covid-19 salgınıyla mücadele politikalarını onaylama görevi olan Senato, bunun yerine azil süreciyle meşgul olabilir.

Bu ihtimali düşünen Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde azil kararı verilmesinin ardından Biden'ın ilk 100 gününü tamamlamasını bekleyebileceklerini ve ardından azil sürecinin Senato'ya taşınabileceğini açıkladı.

Eğer Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan aylar sonra azil süreci tamamlanırsa, Trump'ın bundan sonra kamu görevinde bulunması da yasaklanabilir.