Son Dakika Haberleri | ABD'de insanlar silahlanmaya başladı! FBI 50 eyalete alarm verdi

ABD her geçen gün daha derin bir kaosa sürüklenirken, Trump'ın ikinci azil süreci ve başkanlık görevini teslimi ülkedeki endişeleri artırıyor. Gelen son dakika haberine göre ABD'de FBI çok kritik bir rapor yayımladı. Rapora göre, FBI, 20 Ocak'ta Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından önceki günlerde, Washington DC'deki 50 eyalet başkentinin tamamında ve ABD Kongre Binası'nda "silahlı protestolar" planlandığına dair bilgi aldı. "16 Ocak'tan en az 20 Ocak'a kadar 50 eyalet başkentinde ve 17 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar ABD Kongre Binası'nda silahlı protestolar planlanıyor" ifadelerine yer verildi..
FBI bülteni şöyle devam ediyor:
"8 Ocak'ta FBI, Trump'ın 20 Ocak'tan önce Başkan'lık göreviden alınması durumunda, yerel ve federal hükümet adliyeleri ve idari binalarında kendilerine katılmaya çağıran tanımlanmış bir grup hakkında bilgi aldı.
Son Dakika Haberleri | FBI'dan 50 eyalet için kritik uyarı! Silahlı gruplar hazırlanıyor | Video
Belirlenen bu grup, 20 Ocak'ta eyaletlerin Biden veya Trump destekçisi olmasına bakmaksızın, Columbia Bölgesi ve her eyalette devlet dairelerine 'saldırmayı' planlıyor."
Geçen hafta isyancıların ABD Kongre Binası'na saldırmasının ardından ortaya çıkan bülten, Başkan Trump'ın göreve başlama gününden önce azledilmesi halinde de bir "ayaklanma" tehdidi olduğunu öne sürüyor.
Ayrıca bülten, FBI'ın "Başkan-Seçilmiş Biden'a zarar verecek çeşitli tehditler" ile ilgili raporları takip ettiğini belirtiyor.
FBI raporunda "Ek raporlar, Başkan Yardımcısı seçilen Harris ve Sözcü Pelosi'ye yönelik tehditleri gösteriyor" denildi.