Son Dakika Haberleri | ABD'de insanlar silahlanmaya başladı! FBI 50 eyalete alarm verdi

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Son Dakika Haberleri | 'de insanlar silahlanmaya başladı! 50 eyalete alarm verdi

Son dakika haberi... Tartışmaşmalı seçimler ve sonuçların 'da onaylanması esnasında yaşananlarla kaosa sürüklenen 'de tansiyon artıyor. Çok sayıda kişinin yaralanması ave 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan baskını sonrasında yeni bir alarm verildi. 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan 'ın devir teslim töreni öncesi 'kaos uyarısı' yapıldı. , 50 eyalet başkentinin hepsinde "silahlı protestolar" planlandığına dair bilgi aldığını söyledi. İşte, ABD'de son durum ve gelen son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:16 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:30 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | ABD'de silahlı gruplar protestoya hazırlanıyor! FBI alarm verdi

her geçen gün daha derin bir kaosa sürüklenirken, Trump'ın ikinci azil süreci ve başkanlık görevini teslimi ülkedeki endişeleri artırıyor. Gelen son dakika haberine göre ABD'de çok kritik bir rapor yayımladı. Rapora göre, FBI, 20 Ocak'ta Başkan 'ın göreve başlamasından önceki günlerde, Washington DC'deki 50 eyalet başkentinin tamamında ve ABD Kongre Binası'nda "silahlı protestolar" planlandığına dair bilgi aldı. "16 Ocak'tan en az 20 Ocak'a kadar 50 eyalet başkentinde ve 17 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar ABD Kongre Binası'nda silahlı protestolar planlanıyor" ifadelerine yer verildi..

FBI bülteni şöyle devam ediyor:

Son Dakika Haberleri | ABD'de silahlı gruplar protestoya hazırlanıyor! FBI alarm verdi

"8 Ocak'ta , Trump'ın 20 Ocak'tan önce Başkan'lık göreviden alınması durumunda, yerel ve federal hükümet adliyeleri ve idari binalarında kendilerine katılmaya çağıran tanımlanmış bir grup hakkında bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri | FBI'dan 50 eyalet için kritik uyarı! Silahlı gruplar hazırlanıyor | Video

Belirlenen bu grup, 20 Ocak'ta eyaletlerin Biden veya Trump destekçisi olmasına bakmaksızın, Columbia Bölgesi ve her eyalette devlet dairelerine 'saldırmayı' planlıyor."

Son Dakika Haberleri | ABD'de silahlı gruplar protestoya hazırlanıyor! FBI alarm verdi

Geçen hafta isyancıların Kongre Binası'na saldırmasının ardından ortaya çıkan bülten, Başkan Trump'ın göreve başlama gününden önce azledilmesi halinde de bir "ayaklanma" tehdidi olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca bülten, 'ın "Başkan-Seçilmiş Biden'a zarar verecek çeşitli tehditler" ile ilgili raporları takip ettiğini belirtiyor.

Son Dakika Haberleri | ABD'de silahlı gruplar protestoya hazırlanıyor! FBI alarm verdi

raporunda "Ek raporlar, Başkan Yardımcısı seçilen Harris ve Sözcü Pelosi'ye yönelik tehditleri gösteriyor" denildi.

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Son Dakika Haberleri | ABD'de insanlar silahlanmaya başladı! FBI 50 eyalete alarm verdi
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