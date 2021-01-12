Son Dakika Haberleri | ABD'de insanlar silahlanmaya başladı! FBI 50 eyalete alarm verdi

ABD her geçen gün daha derin bir kaosa sürüklenirken, Trump'ın ikinci azil süreci ve başkanlık görevini teslimi ülkedeki endişeleri artırıyor. Gelen son dakika haberine göre ABD'de FBI çok kritik bir rapor yayımladı. Rapora göre, FBI, 20 Ocak'ta Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından önceki günlerde, Washington DC'deki 50 eyalet başkentinin tamamında ve ABD Kongre Binası'nda "silahlı protestolar" planlandığına dair bilgi aldı. "16 Ocak'tan en az 20 Ocak'a kadar 50 eyalet başkentinde ve 17 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar ABD Kongre Binası'nda silahlı protestolar planlanıyor" ifadelerine yer verildi..

FBI bülteni şöyle devam ediyor: