Cumhuriyetçileri suçluyorlardı… Demokrat Parti temsilcisinin o anı olay oldu!

ELLERİNİ BİLE SİLMEDİ…

Cicilline'in, canlı yayında yüzündeki maskeyi sonuna kadar indirip eline hapşırması, her fırsatta maske kullanmayan isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulunan Demokrat Parti'ye adeta darbe indirdi. Hapşırmasının kameralara yakalandığının farkında olmayan ve hiçbir şey olmamış gibi maskesini tekrar yukarı çeken Cicilline'in umursamaz tavrı, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Gerçekleşen olayın ardından ellerini silmeyen ve herhangi bir dezenfektan kullanmayan Demokrat Partili isim, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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