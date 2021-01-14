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Cumhuriyetçileri suçluyorlardı… temsilcisinin o anı olay oldu!

’de Demokrat Partililer, her fırsatta maske önlemlerine uymadıkları için umursamazlık ve cahillikle eleştirdikleri Cumhuriyetçi Partililerin eline çok konuşulacak bir koz verdi. ’nde Trump hakkındaki azil kararına dair açıklamalarda bulunmak için toplanan üyesi bir isim, canlı yayında maskesini indirip hapşırmasıyla olay yarattı.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:43 Son Güncelleme: 14.1.2021 16:47 ABONE OL
Cumhuriyetçileri suçluyorlardı… Demokrat Parti temsilcisinin o anı olay oldu!

ABD'de korona salgını tüm hızıyla devam ediyor. Pozitif vaka sayısı ülke genelinde artarken, ülkenin siyasi arenası da salgından nasibini almış durumda.

CUMHURİYETÇİLERİ UMURSAMAZLIKLA SUÇLUYORLARDI…

Salgının başlamasından bu yana başta ABD Başkanı Trump olmak üzere Cumhuriyetçi Parti üyeleri, koronavirüsü ciddiye almamak ve hiçbir önleme uymamalarıyla sıklıkla eleştiriliyordu. Özellikle Demokrat Partililerin hedef gösterdiği Cumhuriyetçilerin maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan görüntüleri, siyaset aranasında aylardır kullanılıyordu.

OKLAR TERSİNE DÖNDÜ

Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD medyasında çıkan haberler göre; Kongre baskını sırasında maske takmayan Cumhuriyetçi Partililerle birlikte sığınaklara kaçan üç Demokrat Parti üyesi, korona pozitif çıkmıştı. Demokrat Partililer, virüsü maske kısıtlamasına uymadıkları için umursamazlık ve cahillikle suçladıkları Cumhuriyetçilerden kaptıklarını iddia etmişti. Açıklamalarında Cumhuriyetçilere yönelik "bilerek kötülük yaptıkları" ifadelerini kullanan Demokrat Partililer için ibre tersine döndü.

Cumhuriyetçileri suçluyorlardı, Demokrat Parti temsilcisinin o anı olay oldu | Video

CANLI YAYINDA SES GETİREN HAPŞIRIK

Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Trump'a yönelik ikinci azil kararına dair açıklamalarda bulunan Demokrat Partililerden şoke eden görüntüler geldi. Kaydedilen görüntülerde Demokrat Partili Yvette Clark, canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunurken Clark'ın sol tarafında bulunan bir başka Demokrat Partili isim olan David Cicilline'in yaptığı maske ihlali, sosyal medyada alay konusu oldu.

ELLERİNİ BİLE SİLMEDİ…

Cicilline'in, canlı yayında yüzündeki maskeyi sonuna kadar indirip eline hapşırması, her fırsatta maske kullanmayan isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulunan Demokrat Parti'ye adeta darbe indirdi. Hapşırmasının kameralara yakalandığının farkında olmayan ve hiçbir şey olmamış gibi maskesini tekrar yukarı çeken Cicilline'in umursamaz tavrı, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Gerçekleşen olayın ardından ellerini silmeyen ve herhangi bir dezenfektan kullanmayan Demokrat Partili isim, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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Cumhuriyetçileri suçluyorlardı… Demokrat Parti temsilcisinin o anı olay oldu!
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