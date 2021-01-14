Cumhuriyetçileri suçluyorlardı, Demokrat Parti temsilcisinin o anı olay oldu | Video

ABD’de Demokrat Partililer, her fırsatta maske önlemlerine uymadıkları için umursamazlık ve cahillikle eleştirdikleri Cumhuriyetçi Partililerin eline çok konuşulacak bir koz verdi. Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkındaki azil kararına dair açıklamalarda bulunmak için toplanan Demokrat Parti üyesi bir isim, canlı yayında maskesini indirip hapşırmasıyla olay yarattı.

ABD'de Demokrat Partililer, her fırsatta maske önlemlerine uymadıkları için umursamazlık ve cahillikle eleştirdikleri Cumhuriyetçi Partililerin eline çok konuşulacak bir koz verdi. Temsilciler Meclisi'nde Trump hakkındaki azil kararına dair açıklamalarda bulunmak için toplanan Demokrat Parti üyesi bir isim, canlı yayında maskesini indirip hapşırmasıyla olay yarattı.