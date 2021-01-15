Son Dakika: Beyaz Saray çevresinde hareketli saatler! Bayraklar asıldı…

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ABD, hareketli günlere hazırlanıyor.
Joe Biden'ın yemin ederek başkanlık görevinin Trump'tan devralacağı başkent Washinton DC'de alarm seviyesi en yükseğe çıkarıldı. Özellikle Kongre binası çevresinde nöbet tutan Ulusal Muhafızların devam eden görevlerine ilişkin görüntüler gelmeye devam ederken, sokak ve caddeler de beton bloklar ve bariyerlerle kapatılıyor.
TÖREN HALKA KAPALI OLACAK
Kongre baskınının bir benzerinin yaşanması tehdidine karşılık bölge genelinde 21 bin kadar görev yapan Ulusal Muhafızlar'a ek olarak FBI da sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Yemin töreninin yapılacağı, Lincoln ve Washington Anıtı gibi ulusal simgelere ev sahipliği yapan National Mall Bölgesi'nin de ziyaretçilere kapatılacağı bildirildi.
Geleneksel olarak yemin törenlerinde seçmenlerin toplanarak yeni başkanı kutladığı bölge olan National Mall'a girişin, yalnızca güvenlik kuvvetleri ve medya çalışanlarına açık olacağı da gelen bilgiler arasında.
BIDEN BAYRAKLARI ASILDI
Başkentte hareketli günler sürerken, tören alanına Trump seçmenlerini üzecek yerleştirmeler de yapılmaya başlandı.
Tören alanının yüksek noktalarına, Seçilmiş Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in isimlerini içeren yeni dönem pankart ve bayrakları asıldı.
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