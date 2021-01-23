Son dakika: Larry King hayatını kaybetti! Ünlü sunucu koronavirüs nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu

Sayısız efsane isimle yaptığı röportajlar ile ikon haline gelen, uzun bir süre boyunca da CNN'de sunuculuk yapan Larry King, hayatını kaybetti. Oğlu Chance, Cumartesi sabahı King'in ölümünü doğruladı. King, "Larry King Live" programı ile uzun süre sunuculuk yapmış ve son olarak koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Larry King'in ölümünün ardından ünlü sunucunun resmi Facebook hesabında öldüğünü duyuran bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Ora Media, bu sabah 87 yaşında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde vefat eden kurucu ortak, ev sahibi ve arkadaşımız Larry King'in ölümünü derin bir üzüntü ile duyuruyor. 63 yıldır radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında, Larry'nin binlerce röportajı ve aldığı çok sayıda ödül, bir yayıncı olarak benzersiz ve kalıcı yeteneğinin bir kanıtı olarak duruyor." ifadelerine yer verildi.

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