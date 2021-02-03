Rasulayn'da üst üste patlama! 1 çocuk yaralı

PATLAMA TÜRK ASKERİNİN İNSANİ YARDIM DAĞITTIĞI SIRADA MEYDANA GELDİ

Türk askerinin bir okulun bahçesinde insani yardım dağıttığı sırada meydana geldi. Patlamalar sırasında Rasulayn'da görev yapan Türk askerleri, Şanlıurfa İnfak Derneği'nin katkısıyla Rasulayn Yerel Meclisi tarafından tespit edilen engelli, yetim ve yerinden edilmişlere, olay mahalline yakın bir okulun bahçesinde insani yardım malzemesi dağıtıyordu.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"03.02.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Rasulayn İlçe merkezinde bir dükkânda el yapımı patlayıcının (EYP) PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce patlatılması sonucu yaralanan (1) kişi Rasulayn Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Patlamayı müteakip Rasulayn ilçe merkezinde başka bir dükkânda ikinci bir patlama meydana gelmiş olup, patlamada her hangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır.Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaylara ilişkin tahkikata başlanmıştır.Masum Suriyeli sivil vatandaşları hedef alan hain saldırıları gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda yaralanan vatandaşa Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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