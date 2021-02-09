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Son günlerin popüler uygulaması 'a şok! İlk geldi...

Son günlerin en popüler uygulaması olan ve kullancısı sayısı her geçen gün artan uygulamasına 'den geldi. Dünya çapında sesli sohbet imkanı sağlayan Clubhouse uygulamasında günlük sohbetlerin dışında tartışmaların da yapıldığı sosyal medya platformu,Clubhouse uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 13:24 Son Güncelleme: 9.2.2021 13:44 ABONE OL
Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse'a şok! İlk yasak geldi...

Son günlerde adından en fazla söz edilen sosyal medya platformu olan Clubhouse'a ilk yasak geldi. Clubhouse'un Çin'deki kullanıcıları uygulamaya erişim engeli ile karşılaştı. Günlük sohbetlerin dışında önemli tartışmaların da yapıldığı ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.

ÇİN YASAKLADI!

Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Dünya çapında salgın nedeniyle karantina uygulamaları devam ederken kullanıcılara sesli sohbet etme imkanı sağlayan son günlerin en popüler sosyal medya platformu Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Günlük sohbetlerin dışında önemli tartışmaların da yapıldığı ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Binlerce kişi tartışmalara katılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde Çinli sosyal medya kullanıcıları Clubhouse uygulamasına erişim sorunu yaşadıklarını belirtmeye başladı. Tartışmaların ardından uygulamanın erişime kapatıldığı ortaya çıktı.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Clubhouse'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Clubhouse uygulamasının yasaklanmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Çin'de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, gibi sosyal medya platformları yer alıyor.

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Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse'a şok! İlk yasak geldi...
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