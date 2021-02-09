Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse'a şok! İlk yasak geldi...

Son günlerde adından en fazla söz edilen sosyal medya platformu olan Clubhouse'a ilk yasak geldi. Clubhouse'un Çin'deki kullanıcıları uygulamaya erişim engeli ile karşılaştı. Günlük sohbetlerin dışında önemli tartışmaların da yapıldığı ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.
ÇİN YASAKLADI!
Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Dünya çapında salgın nedeniyle karantina uygulamaları devam ederken kullanıcılara sesli sohbet etme imkanı sağlayan son günlerin en popüler sosyal medya platformu Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Günlük sohbetlerin dışında önemli tartışmaların da yapıldığı ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.
ERİŞİM ENGELİ GELDİ
Binlerce kişi tartışmalara katılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde Çinli sosyal medya kullanıcıları Clubhouse uygulamasına erişim sorunu yaşadıklarını belirtmeye başladı. Tartışmaların ardından uygulamanın erişime kapatıldığı ortaya çıktı.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Clubhouse'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Clubhouse uygulamasının yasaklanmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.
Çin'de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, gibi sosyal medya platformları yer alıyor.