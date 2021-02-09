Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse'a şok! İlk yasak geldi...

Son günlerde adından en fazla söz edilen sosyal medya platformu olan Clubhouse'a ilk yasak geldi. Clubhouse'un Çin'deki kullanıcıları uygulamaya erişim engeli ile karşılaştı. Günlük sohbetlerin dışında önemli tartışmaların da yapıldığı ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.