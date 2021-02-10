Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı... Dünya Milli Uzay Programı’nı böyle gördü!

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ındün açıkladığı Milli Uzay Programı'nın yankıları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan basın açıklamasıyla beraber Türkiye'ye tanıtılan uzay programı, büyük ses getirdi.



ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YANKI UYANDIRDI

Başkan Erdoğan'ın "Bu program, gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında, ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum." ifadeleriyle yeni bir çağın başlangıcını duyurduğu uzay programı, Türkiye'de olduğu kadar dünya genelinde de geniş yankı uyandırdı.