Son dakika: 15 kişilik Türk mürettebat Türk Büyükelçiliği'ne ulaştı

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden 9'unun daha getirilmesiyle 15 kişilik mürettebatın tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, 9 Türk gemiciyi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri ile karşıladı, telefonda aileleriyle görüştürdü.

Mozart Gemisi Kaptanı Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "21 gün sonunda özgürlüğümüze kavuştuk, şu anda ailelerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa zamanda ailelerimize kavuşacağız." dedi.

15 Türk gemiciden 6'sı gün içinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.

Sağlık durumları iyi olan Kaptan Kaya ile Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz'in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

MOZART GEMİSİNE SALDIRI

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.