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'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

'nin kentinde hastaneye bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK/YPG'li 2 terörist, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 10:08 ABONE OL
Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Suriye'nin Cerablus kentinde hastaneye bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK/YPG'li 2 terörist, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Kandura beldesinde yerel güvenlik güçleri, devlet hastanesine bombalı saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, bombalı saldırı için PKK/YPG'li teröristler U.E.H. ve F.E.A.'nın keşif yaptığını saptadı. Düzenlenen operasyonla 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin adreslerinde yapılan aramada 1 tüfek ile 25 fişek ele geçirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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