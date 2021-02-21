Sağlık Bakanlığı krizi öngördü, harekete geçti: Türkiye, Avrupa'da iki dünyada beşinci sırada...

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk aşılama 14 Ocak tarihinde yapılırken Sağlık Bakanlığı aşı haritasında yer alan verilere göre bugüne kadar altı buçuk milyon doz aşı yapıldı. İlk doz uygulanan sayısı 5,5 milyona geçerken, 1 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı da yapıldı. Türkiye aşı vurulan kişi sayısı itibariyle Avrupa'da, İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. İngiltere aşı üreten ülke olmanın avantajıyla yaklaşık 17 milyon doz aşı yaptı.Avrupa'nın önde gelen diğer ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ise Türkiye'nin gerisinden geliyor.
Almanya 4,7 milyon, Rusya 3,9 milyon, Fransa ve İtalya 3,3 milyon, İspanya 2,7 milyon, Hollanda 687 bin, Yunanistan 634 bin ve Belçika 607 bin doz aşı yapabildi.
DÜNYADA DA İLK SIRALARDA
Türkiye aşılama konusunda dünyanın da önde gelen ülkeleri arasında bulunuyor. Seyşeller, Maldivler ve Bahreyn gibi nüfusu çok az olan birkaç ülke dışarıda tutulduğunda Türkiye nüfusa göre yapılan aşılama sıralamasında İsrail, BAE, İngiltere ve ABD'nin ardından 5. sırada geliyor. İsrail nüfusunun yüzde 79'unu, BAE yüzde 55'ini, İngiltere yüzde 25'ini, ABD yüzde 17'sini, Türkiye yüzde 7,2'sini aşıladı. Türkiye'den yaklaşık 15-20 gün önce aşılamaya başlayan Avrupa'da, Almanya nüfusunun yüzde 5,7'sini, İtalya yüzde 5,5'ini ve Fransa yüzde 5'ini aşıladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KRİZİ ÖNGÖRDÜ
Yenişafak'ın haberine göre; Türkiye'nin başarısında ise, dünyadaki üretim kapasitesinin sınırlı olacağını öngörerek Çinli Sinovac şirketiyle CoronaVac aşısı için hızlıca anlaşma imzalaması ve güçlü sağlık altyapısı nedeniyle dağıtım ve aşılamada zaman kaybetmemesi etkili oldu.
AVRUPA DA ÇİN'E YÖNELDİ
Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarına umut bağlayan 27 üyeli Avrupa Birliği, üretim kapasitesi beklentilerin altında kalınca büyük kriz yaşadı. AB'nin Mart ayı sonuna kadar AstraZeneca firmasından beklediği 100 milyon doz aşının yalnızca dörtte birini alabileceği ortaya çıktı. AB kurumları da ardı ardına ilaç firmalarını eleştiren açıklamalar yaptı. Aşı tedarikinde sorunlar yaşayan AB, daha önce burun kıvırdığı Çin ve Rus aşılarına da yöneldi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Çin aşısına da açığız" açıklaması yaptı.
COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?
COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.
AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?
18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.
ÇOCUKLARA AŞI VURULACAK MI?
T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.
İNAKTİF COVID-19 AŞISI NEDİR?
İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.Son Dakika Haberi: Koronavirüs aşılamalarında yeni aşamaya geçiliyor! 65 yaş üstü aşılama randevu ile bugün başlıyor...