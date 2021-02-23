Microsoft haber için lobi yapacak! Dört büyük yayıncı birliği ile ortak çalışma kararı

Seattle'lı teknoloji devi ve Avrupa yayıncılar birliği, birlikte çalışma planlarını açıkladı. Microsoft yayıncılara ait iki lobi firması ile güçlerini birleştirerek katkıda bulunacak. Avrupa Yayıncılar Konseyi ve News Media Europe ile çalışacak olan Microsoft, arama motoru Bing'te de pazar payını artırmayı hedefliyor.

FACEBOOK GERİ ADIM ATTI

Sosyal medya devi Facebook da Avustralya merkezli haber kuruluşlarının Facebook ve Google'da yayımlanan içerikler için gelir payı almasını öngören yasa tasarısı nedeniyle perşembe gününden itibaren haber içeriğini engellemeye başladığı uygulamadan geri adım attı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "küstahlık" diye nitelediği bu kararın ardından yasa tasarısından geri adım atmayacaklarını söylemiş ve "Büyük teknoloji şirketleri dünyayı değiştiriyor olabilir ama dünyayı yönetemezler" demişti.