Son dakika: Elon Musk zirveyi Jeff Bezos’a kaptırdı! Kaybettiği para dudak uçuklattı

Son dakika haberleri… Ünlü milyarder, SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para piyasasında gerçekleşen sert düşüşün ardından dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybetti. Hafta sonu yaptığı Bitcoin ve Ethereum açıklamlarının ardından kripto para piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden olan Musk, bu dalgalanmayla birlikte tam 15 milyar dolarından oldu.