Son dakika: Elon Musk zirveyi Jeff Bezos’a kaptırdı! Kaybettiği para dudak uçuklattı

Son dakika haberleri… Ünlü milyarder, SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para piyasasında gerçekleşen sert düşüşün ardından dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybetti. Hafta sonu yaptığı Bitcoin ve Ethereum açıklamlarının ardından kripto para piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden olan Musk, bu dalgalanmayla birlikte tam 15 milyar dolarından oldu.
BITCOIN YORUMU SERVETE MAL OLDU
Musk, hafta sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin ve Ethereum'un değerinin üzerinde olduğu yorumunda bulunmuştu. Musk'ın bu açıklamalarının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanma Musk'ın sahibi olduğu Tesla'yı da vurmuş ve teknoloji devi şirketin hisseleri bir günde 15,2 milyar dolar kaybetmişti.
ZİRVE YENİDEN BEZOS'UN
Tesla'nın hisselerinde yaşanan bu sert düşüş, Elon Musk'a da "dünyanın en zengin insanı" unvanına mal oldu. Tesla hisselerinin yüzde 8,6 oranında gerilemesiyle 15,2 m,lyar dolar kaybeden Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını rakibi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptırdı.
Yıl boyunca Tesla'nın hisselerinde yaşanan değişimlerle birlikte dünyanın en zengini unvanı konusunda birbirleriyle amansız bir yarışa giren ikilide son kazanan, Bezos oldu.
Bloomberg'in milyarderler endeksine göre Musk'ın kişisel serveti 183.4 milyar dolara geriledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise yaşadığı 3.7 milyar dolarlık kayba rağmen sahip olduğu 186.3 milyar dolarla yeniden zirvenin sahibi oldu.