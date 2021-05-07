Video Yaşam İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada

İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada

İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada
07.05.2021 | 08:30

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İzmir ve Muğla semalarında görülen Elon Musk'ın Space X şirketine ait Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri heyecana sebep oldu!

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