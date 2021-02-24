Ege’de tacize anında karşılık verildi

Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükselten provokatif bir faaliyete daha imza attı. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları bu tacize gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.

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İstikşafi görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı denizaltı ilanlarında gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti. Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.



PROVOKATİF BİR EYLEM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gerginlikten yana olmadığını, ancak hak ve menfaatlerini koruma konusunda her şeyi göze alabilecek kararlılığa da sahip olduğunu söyledi. Çelik, "Yunan jetlerinin bu kadar yakın mesafeye gelmesi ve yaptıkları eylem kuşkusuz provokatif eylemdir. Bunun sorumlusu da biz değiliz" dedi.

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'TAVRIMIZ BELLİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın sık sık bu tür tacizlerde bulunduğu, son tacizin de önceki gün gerçekleştiğini belirtti.

Bu tür durumlar karşısında uygulanacak kurallar olduğunu hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

"Bu kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."