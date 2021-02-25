ABD’li generalden Patriot sistemine dair flaş itiraf! O sözleri olay yarattı

YETERSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin Rusya'da S-400 almasından rahatsız olan ABD, Türkiye'ye F-35 başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulamıştı. Patriotlar konusunda bu kadar hassas olan ABD'nin, aslında hava savunma sistemi konusunda oldukça yetersiz oldu belli oldu.