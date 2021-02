Yayla çorbası, en iyi 20’de

Dünyanın en iyi 20 çorbasını belirleyen ABD basını, tanıdık bir lezzet olan "yayla çorbası"na da yer verdi. Çorbaların evrensel bir yemek olduğu belirtilirken yayla çorbasının hem beslenme hem de ilaç gibi kullanıldığı vurgulandı. Türk lezzetleri dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Kebap, baklava ve mantı derken şimdide Türk çorbaları ilgi çekmeye başladı. CNN travel, dünyanın en iyi 20 çorbasını belirledi. Birçok ülkeden çok farklı çorbalara yer verilen listede tanıdık bir lezzet olan "yayla çorbası" da yer aldı. Her kültürün kökleri çok eskiye dayanan bir çeşit çorbası olduğu belirten yazıda, her çorbanın hazırlanışı ve sunulması bakımından farklılık gösterdiği ifade edildi. Tarih boyunca çok farklı sebzeler, çeşitli baharatlar ve et sularından hazırlanan çorbaların hastalıkların tedavisinde de kullanıldığına dikkat çekildi.



ŞİFA DEPOSU

Çorbaların dünyanın en eski ve evrensel yemeklerinin başında geldiği belirtilirken, yayla çorbasının hem beslenme hem de bir ilaç gibi kullanıldığına vurgu yapıldı. Haşlanmış pirinç veya arpanın yoğurt sosu ve bol naneyle birleştirilmesiyle hazırlanan yayla çorbasının, kış aylarında soğuk algınlığından koruduğu belirtildi. Ayrıca bazı Türk doktorların, hastalara yayla çorbası tüketmesini tavsiye ettiği ifade edildi.