Son dakika haberi: Ermenistan'da muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat'ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamış Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kararnameyi imzalamadı. Bu gelişmelerin ardından ülkede gerilim tırmandı.

Son dakika! Ermenistan'da muhalif göstericiler hükümet binasını bastı | Video

MUHALİFLER HÜKÜMET BİNASINI BASTI

Edinilen son dakika habere göre; Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen gruplar hükümet binasını bastı.