Son dakika haberi: Ermenistan'da muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat'ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamış Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kararnameyi imzalamadı. Bu gelişmelerin ardından ülkede gerilim tırmandı.
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MUHALİFLER HÜKÜMET BİNASINI BASTI
Edinilen son dakika habere göre; Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen gruplar hükümet binasını bastı.
ERMENİSTAN'DA NELER OLUYOR?
PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA VERİLDİ
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermişti.
Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Facebook canlı yayınında destekçilerini sokağa çağırıp elinde megafonla Yerevan sokaklarını turlamıştı.
Paşinyan Gasparyan'ı görevden alma kararnamesini imzaladığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan da kararnameyi imzalamasını istemişti. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa darbeyi destekliyor demektir." ifadesini kullanmıştı.
Ermenistan ordusunun muhtırasının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da gösteriler yapmıştı.
CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN, PAŞİNYAN'I GERİ ÇEVİRDİ
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığına ilişkin kararnameyi imzalamadı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın, inceleme süresinin son gününde Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameye itirazlarda bulunduğu belirtildi.
Sarkisyan'ın, söz konu kararnameyi anayasal yetkileri çerçevesinde geri çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tek amacı, ülkeyi anayasal düzene ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak, ülkede istikrarı ve Silahlı Kuvvetlerin işleyişini sağlamaktır." ifadesine yer verildi.
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