Zafer Yolu’nda Türkiye imzası

Türkiye-Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği Dağlık Karabağ'da yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgalinin sonunu getirdi. 44 günlük bir mücadelenin sonunda zafere ulaşan Azerbaycan, savaş sonunda Türkiye ile el ele vererek Dağlık Karabağ'ı yeniden ayağa kaldırmak için seferberlik başlattı. Türkiye'nin desteğiyle işgalden kurtarılan bölgelerde hayat verecek altyapı çalışmalarına başlandı. Ermenistan'ın harabeye çevirdiği Şuşa, Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Kubatlı, Cebrayil, Hocavend ve Zengilan şehirlerinde yol, elektrik, gaz, su, iletişim, eğitim, sağlık alanlarındaki projeler birer birer hayata geçirildi. Zafer Yolu, Fuzuli Havalimanı gibi dev projelerde Türk firmalar ve işçiler birlikte çalışıyor. İlk önce işgalden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP temizliğine başlandı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği güzergahta bulunan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Zafer Yolu" olarak isimlendirdiği yeni yolun inşaat çalışmaları sürüyor. Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansı'nın (Azeryol) koordinasyonunda, Azerbaycan ve Türk şirketleri gerçekleştiriyor.Zafer Yolu ile birlikte Şuşa'ya bir de 6 şeritli otoban yapılıyor. Türk şirketi Kolin'in ve Türk işçilerinin çalıştığı 101,5 kilometrelik çift şeritli "Zafer Yolu" eylüle kadar hazır hale getirilecek. Şuşa'ya bir de otoyol yapılıyor. Otoyol için köprüler ve tüneller inşa edilecek. Yolun 2022'de bitirilmesi öngörülüyor. Azerbaycan, kurtarılan bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için 1.3 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Azerbaycan, bölgedeki enerji çalışmamalarına da hız verdi. İlk etapta Şuşa şehrine 75 kilometre mesafede 110 kilovatlık elektrik hattı ve santralleri inşaatına başlandı. Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan, Kubadlı, Laçın, Şuşa, Ağdam ve Kelbecer şehirlerinde 308 kilometrelik elektrik hattının çekilmesine başladı. Bölgelerin elektrik ihtiyacının karşılanması için rüzgar, güneş santralleri kurulacak. Kendi enerjisini kendi üreten akıllı köyler inşa edilecek. Bölgede bulunan barajlardan yararlanılacak. Ayrıca işgalden kurtarılacak bölgelere 416 kilometre doğalgaz hattı çekilecek.İŞGALDEN kurtarılan Şuşa kenti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın 'Kültür Başkenti' olarak ilan edildi. Şuşa'ya yurt içinden ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerin rahatça ulaşımını sağlamak ve bölgenin yeniden kalkınmasında gerekli olacak lojistik desteği sağlamak için Fuzuli'ye uluslararası bir havalimanı inşa ediliyor. İş makinalarının arı gibi çalıştığı şantiye sahasında 3 kilometrelik pist yapılıyor. Yeni havalimanında Türk işçiler ve mühendisler çalışıyor. Azerbaycan Havayolları sözcüsü Ferhan Guliyev, "Sonbaharda Fuzuli Havalimanı'na ilk seferlerin başlamasını öngörüyoruz. Havalimanı ilk etapta bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için lojistik bir üs ve kargo merkezi olacak" dedi.