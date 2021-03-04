Yunanistan Kıbrıs zirvesi öncesi provokasyona başladı! O analiz olay yarattı

Birleşmiş Milletler'in nisan ayında yapacağını duyurduğu "Kıbrıs sorununa çözüm" zirvesi, Yunanistan tarafından heyecanla bekleniyor. Ada'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum yönetimi arasında devam eden gerilime bir "çare" bulunabileceği amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklanan zirve önce Yunan medyası, propaganda çalışmalarına başladı.
KIBRIS'TA TEK DEVLET ÖNERİSİ POMPALANMAYA BAŞLADI
Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, nisan ayında yapılacak zirve öncesi Yunanistan'ın BM'yi ikna edebilmesinin olası olduğu mesajını içeren bir analiz yayınladı.
"Ada'da neden tek bir devlet olmasın?" başlığıyla yayınlanan analizde, Türkiye'nin Kıbrıs zirvesine bir kez daha iki devletli çözüm önerisiyle katılacağını söyleyen analiz, KKTC hükümetinin bu tutumunun bölgede gerilimden başka bir şeye yol açmadığını savundu. Gerilimi azaltmanın tek yolunun, Rum kesiminin sunduğu çözüm önerisinin kabul edilmesi olduğu mesajıyla dolu sözde objektif analizde, skandal öneriler yer aldı.
KIBRIS TÜRKLERİNE "AZINLIK" İMASI
Yıllardır yönetim koltuğuna oturan tüm Lefkoşa yönetiminin, iki devletli çözüm önerisini benimsediğini söyleyen ancak bu anlayışın hiçbir işe yaramadığını savunan yazı, Türk "azınlıklar" da dahil Ada'da yaşayan diğer milletlerin tek bayrak altında toplanmasının en demokratik çözüm olduğunu iddia etti.
KKTC yönetiminin kendi önerisinden geri adım atmaması ve konuşmalardan çekilmesi halinde Rum yönetiminin kendi sözde demokratik tek devlet önerisinin BM tarafından da kabul edilme şansının yüksek olduğunu savunan yazıda, kullanılan ifadeler, propagandanın boyutunu gözler önüne serdi.
"KKTC GELMEZSE BM'YE KABUL ETTİRİRİZ"
Rum yönetiminin sunacağı, eşit seçme ve seçilme haklarına sahip "azınlık"ların aynı devlet bayrağı altında toplanması önerisinin Avrupa Birliği tarafından da makul karşılanacağını ve bunun birliğin genel standartlarına uygun olacağını iddia eden yazı, KKTC'nin masadan kalkması umuduna dair yaşadığı sevinci dile getirdi.
"Onlar masada olmazsa işimiz kolay" mesajının verildiği yazı, yapılacak zirve öncesi başlanan provokasyon çalışmalarının da bir işareti niteliğini taşıyor.