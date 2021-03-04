Yunanistan Kıbrıs zirvesi öncesi provokasyona başladı! O analiz olay yarattı

KKTC yönetiminin kendi önerisinden geri adım atmaması ve konuşmalardan çekilmesi halinde Rum yönetiminin kendi sözde demokratik tek devlet önerisinin BM tarafından da kabul edilme şansının yüksek olduğunu savunan yazıda, kullanılan ifadeler, propagandanın boyutunu gözler önüne serdi.

"KKTC GELMEZSE BM'YE KABUL ETTİRİRİZ"

Rum yönetiminin sunacağı, eşit seçme ve seçilme haklarına sahip "azınlık"ların aynı devlet bayrağı altında toplanması önerisinin Avrupa Birliği tarafından da makul karşılanacağını ve bunun birliğin genel standartlarına uygun olacağını iddia eden yazı, KKTC'nin masadan kalkması umuduna dair yaşadığı sevinci dile getirdi.