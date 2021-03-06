NASA paylaştı! Perseverance uzay aracı Mars’ta resmen izlerini bıraktı

"İLK SÜRÜŞÜMÜ YAPTIM"

NASA'dan gelen açıklamaya göre ilk olarak 4 metrelik mesafe kateden araç, ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti.

Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi |Video

Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, Perseverance'ın ağzından "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerini kullanan NASA'nın yaptığı bu paylaşım, bilim dünyasını oldukça heyecanlandırdı.