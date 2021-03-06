NASA paylaştı! Perseverance uzay aracı Mars’ta resmen izlerini bıraktı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars keşif aracı Perseverance, 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e başarıyla ulaştı. Kızıl Gezegen'de yaşama ait izler bulmak ve insanlı yolculuğa dair yeni keşifler yapmak için çıktığı yolculukta, Dünya'ya fotoğraf yollamaya devam eden uzay aracı, şimdiyse ilk "yürüyüşünü" gerçekleştirdi.
TAM 6 BUÇUK METRELİK İZ BIRAKTI
Mars'ın Jezero kraterinde bulunan Perseverance, ilk kısa süreli test sürüşünü yaptı. NASA, Perseverance için açtığı Twitter hesabı 'NasaPersevere' aracılığıyla o anları paylaştı.
Yapılan test sürüşünde, tam 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katteden uzay aracı, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde ayak izlerini bırakmış oldu.
"İLK SÜRÜŞÜMÜ YAPTIM"
NASA'dan gelen açıklamaya göre ilk olarak 4 metrelik mesafe kateden araç, ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti.
Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi |Video
Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, Perseverance'ın ağzından "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerini kullanan NASA'nın yaptığı bu paylaşım, bilim dünyasını oldukça heyecanlandırdı.
NASA mühendisi Anais Zarifian, bu gelişmeyi "Bu bizim ilk denememizdi" sözleriyle anlattı.
Yapılan test sürüşünün 'inanılmaz' derecede iyi geçtiğini belirten Zarifian, bu gelişmenin NASA ekibi için büyük bir kilometre taşı olduğunu söyledi. "Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç" ifadelerin kullanan Zarifian, bu sözleriyle çok yakında yapılacak daha uzun yürüyüşlerin de sinyalini verdi.