Kraliyet’ten ayrılma nedeni ırkçılık mı?

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlarından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, çok tartışılan bu ayrılıkları üzerine ilk kez Amerikan CBS kanalına açıklama yaptı. ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan çiftin sözleri Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık uyandırdı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, ilk çocuğuna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" dedi. Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtince röportajı izleyen milyonlar şoke oldu.Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullandı. Prens Harry ise kraliyeti bırakmasında aile içindeki anlayışsızlığın etkili olduğunu belirterek annesi Prenses Diana'nın ölümünü anımsatıp tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi."Kızımız olacak" diyerek ikinci bebeklerinin cinsiyetini de ilk kez duyuran Prens Harry "Kraliyetten ayrıldıktan sonra babam Prens Charles ve ağabeyim Prens William telefonlarıma cevap vermedi" sözleriyle sitem etti.