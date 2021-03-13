Mısır ile yeni dönem

Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinin, ilişkilerde 2013'ten bu yana süren kopukluk nedeniyle zaman aldığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki tarafın da normalleşme için herhangi bir ön koşul öne sürmediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini ve temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlatan Çavuşoğlu, Riyad ve Abu Dabi ile ilişkilerde yaşanan gelişmelere dair ise "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la arada yazışıyoruz. Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre. Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin, Afganistan barış anlaşması için Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını istemesi hakkında da 'Hem Taliban, hem müzakere heyeti bunu istemişlerdi' diyen Çavuşoğlu, nisanda zirvenin yapılabileceğini kaydetti.Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Mısırlı yetkili, bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini ve yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.