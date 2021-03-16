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Son dakika | ateşle oynuyor! Gayri askeri statüdeki adada ...

ve 'de tansiyonu yükselten , provokatif eylemlerini sürdürüyor. ile silahlanma yarışına giren ve üst üste tatbikat yapan Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak bir hamle daha geldi. Edinilen son dakika habere göre; Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5  kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki 'nda tatbikat düzenledi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 12:37 Son Güncelleme: 16.3.2021 12:55 ABONE OL
Son dakika | Yunanistan ateşle oynuyor! Gayri askeri statüdeki adada provokasyon...

Son dakika haberler... Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan skandal bir hamle daha geldi. Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK HAMLE

Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi.

LOZAN ANTLAŞMASI'NDAKİ KURALLARI İHLAL ETTİ

Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE ORTAK TATBİKAT

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.

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Son dakika | Yunanistan ateşle oynuyor! Gayri askeri statüdeki adada provokasyon...
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