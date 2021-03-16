Son dakika | Yunanistan ateşle oynuyor! Gayri askeri statüdeki adada provokasyon...

Son dakika haberler... Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan skandal bir hamle daha geldi. Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.