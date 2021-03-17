İNGİLİZ MEDYASINDAN 'MEGHAN MARKLE' İDDİASI



İngiliz medyasında yer alan bir habere göre, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD Başkanı olmak istediği iddia edildi. Kimliği belirtilmeyen bir kaynağa dayanan haberde, Markle'ın başkanlığa aday olmak için ABD'deki Demokratlar arasında çevre oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü. Haberde Markle'ın, Başkanlık kampanyası ve bağış toplama etkinlikleri için ekip oluşturma yollarını tartışmak üzere Demokrat Parti'nin üst düzey üyeleri ile bir araya geldiği de iddia edildi.

Öte yandan Markle'ın temsilcileri, Sussex Düşesi'nin politikacı olmaya yönelik bir planı olmadığını söyledi.