Son dakika | Esed rejimi yine sivillere saldırdı! İdlib'de yeraltı hastanesi vuruldu!

Suriye Ordusuna bağlı güçler Halep kırsalındaki El Atareb kasabasında bulunan yer altı hastanesini topçu bombardımanıyla hedef aldı.
Yerel Kaynaklar, Mağara Hastanesini hedef alan Suriye Ordusuna bağlı 46. Alay'da görev yapan hükümet güçleri olduğunu söyledi. Bombardıman, aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 5 kişinin öldürülmesine ve ilk olarak onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı." denildi.
SABAH O HASTANENİN HABERİNİ YAPMIŞTI
SABAH Gazetesi Halep'in batı kırsalında Atareb şehri yakınlarında bulunan yer altı hastanesine daha önce girip, haberleştirmişti. Adı ve yeri sır gibi korunan bir yer altı hastanesi gözlerden uzakta bir tepenin içinde iş makineleri ve kazma küreklerle oyularak yaklaşık bir yılda inşa edilmişti. Yaklaşık 4 yıldır hizmet veren hastanenin yapımında bombalardan korunması için iki kat beton kullanılmış.
Havalandırma sistemi ve acil çıkış kapısı bulunuyordu. Ayda ortalama 6 bin hastaya hizmet veren Hastanenin müdürü ve aynı zamanda mühendisi olan Ömer Hullak, "Önceki hastanemiz 8 kez rejim güçlerince vuruldu. Biz de kurtuluşu şehirden uzakta, yerin altında bir hastane inşa etmekte bulduk. Bu hastane toprak altında olduğu için bizi bombalardan koruyacak" diye konuşmuştu. Rus savaş uçakları ve Suriye Ordusu, Suriye iç savaşından beri yüzlerce hastaneyi hedef aldı. 4 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib'de hastaneler saldırılardan korunmak için yer altına taşınmıştı.
Savaş uçakları, İdlib'i vurdu