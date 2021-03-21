Son dakika | Esed rejimi yine sivillere saldırdı! İdlib'de yeraltı hastanesi vuruldu!

Yerel Kaynaklar, Mağara Hastanesini hedef alan Suriye Ordusuna bağlı 46. Alay'da görev yapan hükümet güçleri olduğunu söyledi. Bombardıman, aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 5 kişinin öldürülmesine ve ilk olarak onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı." denildi.