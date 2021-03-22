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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:51 Son Güncelleme: 22.3.2021 11:57

Türkiye ve Yunanistan arasında kırmızı telefon hattı! 24 saat açık kalacak

Türkiye ve Yunanistan arasında kırmızı telefon hattı! 24 saat açık kalacak

Türkiye ve Yunanistan beş yılın ardından başlanılan istikşafi görüşmelerde yeni bir karar aldı. İki ülke ordularının hareket dairelerinde 24 saat iletişime açık kalacak bir 'kırmızı telefon hattı' kurulmasına karar verdi. Telefon hattı ile birlikte olası krizlerin önüne geçilebileceği ve sağlıklı bir iletişimin kurulabileceği öngörülüyor.

Ankara-Atina diyaloğunda yeni bir eşiğe geçildi. Türkiye ve Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra gerçekleşen istikşafi görüşmelerin ardından iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulması konusunda el sıkışıldı. Kırmızı telefon hattının 24 saat açık tutulmasına karar verildi. Telefon hattı ile birlikte olası krizlerin önüne geçilebilmesi ve sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için ilk adım atılmış oldu.

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Gelişmeyi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias duyurdu. Kararı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'de memnuniyetle karşıladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis görüşmeler hakkında; "Coğrafya, Türkiye ile birlikte ve olabildiğince en iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamamıza karar verdi. Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiği bir çerçeve oluşturduk" açıklaması yaptı.

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Türkiye ve Yunanistan arasında kırmızı telefon hattı! 24 saat açık kalacak
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