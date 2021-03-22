Türkiye ve Yunanistan arasında kırmızı telefon hattı! 24 saat açık kalacak

Ankara-Atina diyaloğunda yeni bir eşiğe geçildi. Türkiye ve Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra gerçekleşen istikşafi görüşmelerin ardından iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulması konusunda el sıkışıldı. Kırmızı telefon hattının 24 saat açık tutulmasına karar verildi. Telefon hattı ile birlikte olası krizlerin önüne geçilebilmesi ve sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için ilk adım atılmış oldu.

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video

Gelişmeyi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias duyurdu. Kararı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'de memnuniyetle karşıladı.