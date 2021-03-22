Video Haber Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video
22.03.2021 | 11:22

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Son dakika haberleri... Türkiye ile Yunanistan, Ayrıştırma Usulleri Mekanizması çerçevesinde önemli bir mutabakata vardı.

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Yunan To Vima gazetesine göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı. Mutabakatın 2 hafta önce NATO'da sağlandığını belirten To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.

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