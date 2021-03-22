Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video

Son dakika haberleri... Türkiye ile Yunanistan, Ayrıştırma Usulleri Mekanizması çerçevesinde önemli bir mutabakata vardı.

Yunan To Vima gazetesine göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı. Mutabakatın 2 hafta önce NATO'da sağlandığını belirten To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.