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Giriş Tarihi: 26.3.2021 17:33 Son Güncelleme: 26.3.2021 17:43

'tan gelen kareler büyüledi! 'in her iki tarafından da...

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Mars'tan gelen kareler büyüledi! Kızıl Gezegen'in her iki tarafından da...

'la ilgili araştırmalar sürüyor, ama bu araştırmalar , , , ve birçok isim arasında yarışa dönüşmüş durumda. Bilindiği üzere NASA geçtiğimiz nisan ayında yeni keşif aracı Perseverance'ı 'e indirdi. 1 Nisan'da ise Perseverance'ta yer alan Mars helikopteri ilk uçuşunu yapacak. NASA'nın bu araştırmalarına karşın de boş durmuyor. Çin, Mars'a Tienvın-1 adında keşif aracı yollamıştı. İşte bu araçtan büyüleyici görüntüler geldi.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tienvın-1 keşif aracı, Mars'a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi.

Açıklamada Güney Yarım Küreyi gösteren fotoğrafın 16 Mart'ta, Kuzey Yarım Küre'yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart'ta çekildiği kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

KEŞİF ARACININ MAYIS VEYA HAZİRAN AYINDA MARS'A İNMESİ BEKLENİYOR

Dünyadan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat'ta Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

"Yörünge modülü", "Mars'a iniş modülü" ve "yüzey aracı" bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Tienvın-1'in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

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Mars'tan gelen kareler büyüledi! Kızıl Gezegen'in her iki tarafından da...
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