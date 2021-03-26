Mars'tan gelen kareler büyüledi! Kızıl Gezegen'in her iki tarafından da...

KEŞİF ARACININ MAYIS VEYA HAZİRAN AYINDA MARS'A İNMESİ BEKLENİYOR



Dünyadan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat'ta Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

"Yörünge modülü", "Mars'a iniş modülü" ve "yüzey aracı" bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Tienvın-1'in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.