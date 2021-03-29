Faşistler kapı kırıp ev bastı

Hannoverkentine bağlı Schulenburg kasabasında dört faşist, 20 Mart günü Diyarbakırlı Anlı ailesinin evine yüzleri maskeli olarak gitti. İki ırkçı araçta beklerken ikisi, apartmanın giriş kapısını kırdı. Gözleri dönmüş ırkçılar, ikinci katta oturan ailenin kapısını çaldı. 21 yaşındaki Büşra, 'Kimsiniz?' diye sorduğunda, 'Aç kapıyı polisiz' cevabını aldı. Büşra kapıyı açar açmaz faşistler Büşra ile o an evde bulunan 13 yaşındaki Muhammed'e saldırdı.EVDE aile büyüklerini arayan ırkçılar, başka kimse bulamayınca, Büşra'nın çığlıkları üzerine kapıya çıkan komşuları da görünce araçları ile kaçtı. Muhammed, kalça ve bileğine aldığı darbeler sonrası yaralandı. Büşra da vücudunun farklı bölgelerinden darp edildi. Olay sırasında iki çocukları ile dışarıda olan aile, evde bıraktıkları iki çocuklarının ırkçı saldırıya maruz kaldığını öğrenince büyük şok yaşadı.KASABASINDA yaşanan saldırı sonrası sarsıldığını dile getiren SPD'li Belediye Başkanı Ramona Schumann, olay sonrası aileyi ziyaret etti. Schumann, ailenin çok korktuğunu görünce geceyi Anlı ailesinin yanında geçirdi. Schumann, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hala şoktayım. Bu insanların bu korkuyu yaşamak zorunda kalması korkunç" dedi. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya da Anlı ailesinin yanında olduklarını duyurdu. Baba Seyfettin Anlı, Kaya'ya yaşadıkları hakkında bilgi aktardı.SALDIRIYA uğrayan Büşra Anlı, bölgede ırkçılığın son dönemde hızla arttığını ifade etti. Anlı, "Komşularımız, yabancıları sevmediklerini her fırsatta belli ediyordu. Annem başörtüsünden dolayı bindiği otobüste defalarca rencide edildi. Çocukları öne sürüyorlardı. O çocuklar, zilimizi çalıyor, küfür edip kaçıyordu. Olaydan 10 gün önce grup halinde evimizin önüne geldiler. Kardeşim kapı önünde inince arkasından gittim. Karnıma tekme attılar, itip düşürdüler. Kafamı taşa çarpıp yaralandım. 'Sen göreceksin' diye tehdit edildim" dedi.