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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:16 Son Güncelleme: 29.3.2021 16:29

’nda kriz yaratmıştı: Karaya oturan gemi hareket etti

AA
Süveyş Kanalı’nda kriz yaratmıştı: Karaya oturan gemi hareket etti

Günlerdir küresel bir ticari krize neden olan, 'nda sıkışan şirketine ait adlı mega konteyner gemiyi kurtarma çalışmaları nihayate erdi. 6 günden bu yana gece gündüz verilen uğraşların ardından konteyner gemisinin kurtarıldığı ve fiilen yüzdürüldüğü açıklandı. Ardından ise kanalda gemi trafiği yeniden başladı...

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "The Ever Given" adlı geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiğini ve rotasının yüzde 80 düzeldiğini belirtti.

GEMİ YÜZDÜRÜLDÜ

Rabi yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi için çekicilerle yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve geminin başarıyla yüzdürülmeye başladığını ifade etti.

KANAL TRAFİĞE AÇILDI

Karaya oturmasının 7. günüde kurtarılan geminin ardından Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı yaptığı açıklamada, kanalın trafiğe açıldığını söyledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gece suların yükselmesinin geminin hareket ettirilmesini kolaylaştırdığı bilgisini paylaştı.

Ever Given gemisi kurtarıldı! Süveyş Kanalı temizlendi

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş bu sabah yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu, geminin saplandığı yerden kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü duyurmuştu.

DENİZ TRAFİĞİNİ DURDURMUŞTU

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

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Süveyş Kanalı’nda kriz yaratmıştı: Karaya oturan gemi hareket etti
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