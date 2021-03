Ever Given gemisi kurtarıldı! Süveyş Kanalı temizlendi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi kurtarılarak kriz sona erdirilmiş oldu. Ever Given gemisi yeniden yola koyulmasıyla Süveyş kanalı temizlenmiş oldu. Kanalın gemi trafiğine ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.